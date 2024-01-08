الرئيس العراقي: ما جرى للصحفي وائل الدحدوح تجسيد حي لمأساة الفلسطينيين

2024-01-08 13:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، مع تعرضه له الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بأنه "تجسيد حي" لما يجري في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال رشيد في تغريدة على موقع "أكس" (تويتر سابقاً)، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "ما تعرض له الصحفي الفلسطيني الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم تعرض ويتعرض حالياً لأشد أنواع الاضطهاد والانتهاكات لا لشيء سوى أنه أراد نيل حقوقه المشروعة".

وتقدم رشيد بالتعازي إلى الصحفي وائل الدحدوح "باستشهاد نجله وأفراد عائلته، ونُدين الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، كما نُعزي عائلات الشهداء وكل الشعب الفلسطيني الشقيق".

وجدد مطالبة العراق للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة والعمل الفوري لإيقاف العدوان.

ويوم أمس الأحد أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية، عن سقوط نجل مراسلها وائل الدحدوح ضحية بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين في قطاع غزة الذي يرزح تحت نيران الحرب منذ 3 أشهر.

وذكرت القناة في خبر عاجل، إن "الصحفي حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة".

كما ادى القصف إلى سقوط الصحفي مصطفى ثريا ضحية.

وكان عدد من أفراد عائلة الزميل مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- سقطوا ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.