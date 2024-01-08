مدرب الشباب يستدعي ثلاثة محترفين لمعسكر تركيا

2024-01-08 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدير الاداري لمنتخب الشباب نديم كريم، أن الجهاز الفني للمنتخب استدعى ثلاثة محترفين للانضمام الى صفوف الفريق في معسكره المقبل الذي سيقام في تركيا تحضيراً للاستحقاقات المقبلة .وقال كريم لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد خاطب ثلاثة لاعبين للانخراط في معسكر المنتخب وهم كل من رومان دولاشي لاعب بونر الألماني وآدم طالب المحترف في صفوف تورينو الايطالي بالاضافة الى المحترف في صفوف رديف ستوك سيتي علي حيدر".وأضاف كريم :" نحن الان بانتظار اجابة رومان وآدم بينما اعتذر علي حيدر من التواجد بسبب ارتباطه بناديه"، لافتا الى أن " ادارة المنتخب تقدر التزام اللاعبين بانديتهم في حال رفضت الاندية منحهم الاذن بالالتحاق مع المنتخب ".وبين كريم أن" لاعبي الشباب يواصلون تدريباتهم اليومية بواقع وحدتين صباحية ومسائية وتم التنسيق مع الاندية المحلية لخوض مباريات ودية للوصول الى الجاهزية الكاملة قبل المغادرة الى تركيا في العشرين من الشهر الحالي والدخول في المعسكر التدريبي الذي ستتخلله ثلاث مباريات تجريبية مع منتخبات الأردن وقرغيستان ، وكذلك نادي شاختار الاوكراني تحت 19 سنة الناشط في دوري أبطال أوروبا".