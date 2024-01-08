2024-01-08 13:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، عن عقد اجتماع مهم يوم غد الثلاثاء؛ من أجل تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، ان "رؤساء الكتل النيابية، وبحضور هيئة رئاسة مجلس النواب سيعقدون اجتماعًا يوم غد الثلاثاء في مبنى المجلس؛ من أجل الاتفاق على تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد".

وأضافت ان "الاجتماع سيناقش اهم القوانين التي يجب ان تشرع خلال الفصل التشريعي الجديد، وضرورة تفعيل العمل الرقابي للجان المختصة".

وكان تحالف العزم، قد أعلن اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، عدم حصول أي اتفاق بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد ما بين الأطراف السياسية.

وقال القيادي بالتحالف فارس الفارس في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات ما بين كل الأطراف السياسية مستمرة ومتواصلة بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لكن لغاية هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق بهذا الخصوص والخلافات مازالت قائمة".

وتابع الفارس: "نستبعد عقد أي جلسة خلال الأسبوع الحالي لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، ونعتقد ان القضية تحتاج مزيد من الوقت لغرض الحوار والتفاوض والوصول الى تفاهمات ما بين كل الأطراف السياسية".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).



