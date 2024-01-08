‏رئيس الجمهورية يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه فلسطين

2024-01-08 13:56:00 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة والعمل الفوري لإيقاف العدوان، فيما قدم التعازي للصحفي وائل الدحدوح باستشهاد نجله وأفراد عائلته بقصف العدوان الصهيوني.وقال رئيس الجمهورية، في تدوينة على موقع اكس (X)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما تعرض له الصحفي الفلسطيني الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم تعرض ويتعرض حاليا لأشد أنواع الاضطهاد والانتهاكات لا لشيء سوى أنه أراد نيل حقوقه المشروعة".وقدم رئيس الجمهورية "خالص التعازي إلى الصحفي وائل الدحدوح باستشهاد نجله وافراد عائلته"، مدينا "الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، كما نُعزي عائلات الشهداء وكل الشعب الفلسطيني الشقيق".وطالب المجتمع الدولي، بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة والعمل الفوري لإيقاف العدوان".