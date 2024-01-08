2024-01-08 14:16:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ فاطمة رحمةباشر مهرجان المسرح العربي، اليوم الاثنين، بتكريم نخبة من مبدعي المسرح العراقي.وقال مستشار الهيئة العربية للمسرح يوسف عايدابي، خلال مؤتمر تكريم المبدعين، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تكريم 23 مبدعاً في المهرجان بقاعة بغداد في دائرة السينما والمسرح"، مبينا أن "العراق بلد نابض بالثقافة".واضاف، أن "من بين المكرمين، احلام عرب، وحكيم جاسم، ومحمد حسين حبيب، وكاظم النصار، فضلا عن عكاب حمدي، وخالد الساعدي، وطلال هادي".من جانبه اكد نقيب الفنانين جبار جودي، ان "تكريم المبدعين يعد تأطيراً لمعطيات تاريخ العراق، وشرفا مضاعفا لثقافة بلاد الرافدين، حاضراً ومستقبلاً".يذكر أن الهيئة العربية للمسرح تعتزم تنظيم الدورة الـ14 بالتعاون مع نقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح ووزارة الثقافة للمدة 10-18 كانون الثاني.