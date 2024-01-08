رئيس إقليم كوردستان: لن نكون مصدر تهديد لأي من جيراننا وبالأخص ايران

2024-01-08 14:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الاثنين، في مجلس عزاء أقامته القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية بأربيل حداداً على ضحايا العملية "الإرهابية" في مدينة كرمان الإيرانية يوم الثالث من الشهر الجاري.

وفي لقاء مع القنصل العام الإيراني، وإلى جانب نقل تعازي ومواساة شعب إقليم كوردستان ومشاطرته الأحزان مع قيادة وحكومة وشعب إيران الصديقة، سجل الرئيس نيجيرفان بارزاني رسالة تعزية في سجل التعازي بالقنصلية.

وأشار من خلالها إلى أن العراق وإقليم كوردستان، كضحايا للإرهاب، يدركان جيداً ويشعران بأحزان وآلام عوائل وذوي الضحايا، وعبر فخامته عن التعاطف معهم راجياً الشفاء العاجل للجرحى.

ووصف رئيس كوردستان، الهجوم المذكور على أنه دليل يثبت الخطر الحقيقي الذي يمثله الإرهاب، وكتب: “لهذا فإننا بحاجة إلى استمرار التعاون المشترك في المنطقة والعالم من أجل القضاء نهائياً على داعش الذي هو العدو المشترك لنا ولجمهورية إيران الإسلامية وللعالم”.

وعبر نيجيرفان بارزاني أيضاً عن الشكر والتقدير لإيران التي ساعدت العراق وإقليم كوردستان في مواجهة داعش.

من جانبه، عبر القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية عن الشكر والامتنان لزيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني ومشاركته إياهم أحزانهم ومجلس عزائهم.

وبعد الزيارة، تحدث الرئيس نيجيرفان بارزاني، في تصريح صحفي أدلى به للقنوات الإعلامية، عن الغرض من زيارته وعن الأوضاع الأمنية للمنطقة.

وبدأ نيجيرفان بارزاني بالقول: “جئنا اليوم إلى القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية للتعبير عن تعاطف إقليم كوردستان ورئاسة إقليم كوردستان مع ضحايا العمل الإرهابي الذي نفذ في كرمان والذي تسبب في استشهاد العشرات من الأبرياء في تلك المدينة. جئنا نقدم تعازينا لجمهورية إيران الإسلامية ولشعب إيران بصورة عامة والأحبة في كرمان بصورة خاصة. ولنعبر لهم عن تعاطفنا معهم في إقليم كوردستان".

وأضاف أن "داعش الإرهابي ظاهرة إقليمية وهو موجود في منطقتنا"، مؤكدا على "وجوب استمرارنا في التعاون والعمل مع بعضنا البعض من أجل قطع دابر أولئك الإرهابيين".

وتابع قائلا " في نفس الوقت، نذكّر أنفسنا بأنه عندما جاء داعش في السنوات السابقة قدمت جمهورية إيران الإسلامية المساعدة للعراق وقدمت المساعدة لإقليم كوردستان، أكدنا على ذلك وشكرناهم على كل المساعدات التي قدموها للعراق ولإقليم كوردستان”.

ولدى إجابته على سؤال عن العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية، أعلن الرئيس نيجيرفان بارزاني أن “جمهورية إيران الإسلامية جارة مهمة لنا، ونحن في إقليم كوردستان نريد دائماً أن نرتبط بعلاقات جيدة مع جمهورية إيران الإسلامية، وأعتقد أن علاقة جمهورية إيران الإسلامية حالياً مع إقليم كوردستان علاقة جيدة، ونأمل أن تتجه هذه العلاقة نحو الأحسن فالأحسن، لأننا جاران وبالنتيجة قدمت لنا جمهورية إيران الإسلامية المساعدة في المواقف التي احتجنا فيها للمساعدة".

وختم قائلا "سبق أن أكدنا في إقليم كوردستان، ونجدد الآن التأكيد على أننا لن نكون بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد لأي من جيراننا وبالأخص لجمهورية إيران الإسلامية”.