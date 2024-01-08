"كأنهم في ماراثون".. زحام "خانق" بدائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة في بغداد (فيديو)

2024-01-08 14:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت هيئة التقاعد الوطنية/ دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، زحامًا خانقا للمراجعين.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة في ساحة الوثبة ببغداد، شهدت زحامًا خانقًا للمراجعين داخل الدائرة وخارجها".

واظهر مقطع مصور حصلت عليه "بغداد اليوم"، زخمًا كبيراً بين المراجعين ووقوف أعداد هائلة أمام دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة في ساحة الوثبة ببغداد، وخارج الدائرة أيضًا.

وقال أحد المراجعين، إن "دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة، شهدت مراجعة عدد كبير من المتقاعدين، بينهم معاقين ومرضى"، مضيفا: "كأننا في ماراثون".

وانتقد إجراءات سوء التنظيم، محملًا دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة مسؤولية التقصير.

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