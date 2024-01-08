البرلمان العراقي يستأنف جلساته الثلاثاء دون الاتفاق على انتخاب رئيسه

2024-01-08 14:30:03 - المصدر: العربي الجديد

يستأنف البرلمان العراقي، غدا الثلاثاء، عقد جلساته دون التوصل لأي اتفاق على اختيار رئيس جديد له، خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته بتهمة التزوير قبل نحو شهرين.

وفشل البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية مرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، على خلفية مقاطعة أطراف سياسية مختلفة الجلسات، ولعدم تمرير أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين الأطراف السياسية.

ووفقا لمصادر نيابية عراقية، لـ"العربي الجديد"، فإن "رؤساء الكتل النيابية، وبحضور هيئة رئاسة مجلس النواب سيعقدون اجتماعا مغلقا غد الثلاثاء في مبنى البرلمان للاتفاق على تحديد موعد عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد".

وأضافت المصادر أن "التوجه العام في هيئة رئاسة البرلمان هو وقف تحديد جلسات غير مضمونة للتصويت على اختيار رئيس جديد، وإقناع الأطراف السياسية بالتوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن، خاصة مع وجود قائمة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تنتظر تمريرها".

من جهتها، قالت النائب عن حزب "تقدم" نهال الشمري لـ"العربي الجديد"، إن "هيئة رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد له، وأن يوم الثلاثاء هو موعد بدء الفصل التشريعي الجديد لا أكثر".

وأضافت "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي بشأن اختيار رئيس جديد، وجميع الحوارات التي جرت وتجري حالياً لم تتوصل من خلالها الأطراف السياسية إلى أي اتفاق.. من غير المعلوم متى سيتم حسم هذا الملف، لكن عنصر المفاجئ ربما يكون موجودًا ويحسم الملف قريباً".

وأكدت أن انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها لن يكون لها أي تأثير على ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، مشيرة إلى أن "كل ملف يتم الحوار بشأنه والتفاوض عليه بعيدا عن الآخر، وأن قضية تشكيل الحكومات المحلية تعتمد على عدد مقاعد كل جهة في المجالس المحلية".

ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل عنه نهاية الشهر نفسه، ما دفعه لتأجيل العملية إلى إشعار آخر.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، تحدثت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني.

لكن السياسي والنائب السابق القريب من تحالف "الإطار التنسيقي"، مشعان الجبوري، أكد قرب حسم ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان، وقال في رده على تساؤل حول الموضوع إن "انتخاب رئيس بدل المخلوع (محمد الحلبوسي) سيتم الأسبوع القادم، ويتنافس جديا على الرئاسة النائبان محمود المشهداني وسالم العيساوي".