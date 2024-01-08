2024-01-08 14:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية، يوم الاثنين، عن تقويم دراسي جديد للعام 2023-2024.

وبحسب التقويم سيستأنف الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء وينتهي في 30 أيار.

وأرسلت مديرية تربية السليمانية بهذا القرار، إلى مديريات التربية (الشرق، الغرب، شهرزور، كرداق، سعيد صادق، دوكان، جمجمال، دربندخان، بنجوين).

اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، سيبداء الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء (1 ديسمبر/كانون الثاني ) 2024.

ويقضي التقويم الجديد، بأن يكون الفصل الدراسي الأول من 9 كانون الثاني إلى 3 آذار 2024، أما الفصل الدراسي الثاني فسيكون من 24 آذار إلى أيار 2024، على أن يتم إجراء تقييمين في كلا الفصلين الدراسيين خلال الموسم الدراسي، ويكون لكل تقييم 10 درجات، يتم منح 20 درجة لمنتصف الموسم و60 درجة لنهاية الموسم.

وقررت وزارة التربية في إقليم كردستان العراق استئناف الترقيات ضمن القوانين المعمول بها في حال تعديل قانون الموازنة وإرسال المستحقات المالية للإقليم من بغداد.

ورفض المعلمون والموظفون المحتجون هذه القرارات، حيث خرجت اليوم تظاهرات واسعة في معظم أنحاء محافظة السليمانية ومحيطها.