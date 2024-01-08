2024-01-08 14:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ردت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، اعتراض نادي الرمادي حول قيام نادي الكوفة الرياضي بإشراك اللاعب المعاقب غيث الرماح في المارة المقامة بين الناديين.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اجتمعت اليوم الاثنين بمقر الاتحاد لمناقشةِ الاعتراض المقدم من نادي الرمادي الرياضيّ بالعدد (20) بتاريخ 24\12\2023 حول قيام نادي الكوفة الرياضي بإشراك اللاعب (غيث عباس هاشم الرماح) الذي يحمل الرقمَ (23) في مباراة نادي الرمادي مع نادي الكوفة التي جرت بتاريخ 23\12\2023، علمًا أنه معاقبٌ بعقوبة سابقة لمدة سنة بالحرمان من اللعب بموجب قرار لجنة الانضباط المرقم 116 و المؤرخ 17 تموز 2023".

وأضاف أنه "وفقاً لما تقدم قررت اللجنة ردّ اعتراض نادي الرمادي الرياضيّ، وذلك لحصول الموافقة من قبل المكتب التنفيذيّ بالجلسة المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ (19\12\2023) المبلغة إلينا بموجب الأمر الإداريّ المرقم 135 في 20\12\2023 بإلغاء جميع العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأندية الرياضيّة كافة من دون المساس بالعقوباتِ المالية الصادرة بحقِّ أي منهم".



