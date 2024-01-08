استدعاء لاعبات عراقيات مغتربات لمعسكر المنتخب الكروي في بغداد (صور)

2024-01-08 14:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو هيئة الرياضيين العراقيين في المهجر، أسعد الساعدي، يوم الاثنين، عن استدعاء لاعبات مغتربات للمشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي النسوي المقام في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الهيئة المعتمدة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، إن "جهوداً كبيرة بذلت من خلال سنوات تواصل واللقاءات وتنقل بين البلدان تكللت باكتشاف لاعبات عراقيات من المهجر من قبل أعضاء الهيئة".

وأضاف الساعدي "تمت الموافقة على دعوة اللاعبات لمشاركة زميلاتهن والانضمام لتدريبات المنتخب النسوي بإشراف المدرب صالح راضي في بغداد، بهدف اختيار البارزات منهم وضمهن لقائمة المنتخب بغية تأسيس منتخب ينافس منتخبات الدول القوية في بطولات واستحقاقات خارجية مقبلة مهمة".

وبين أن "اللاعبات اللاتي سيحضرن إلى بغداد للاتحاق بالمنتخب والخضوع للاختبارات وهن: زهراء علي وتوفين صالح وروجين شيروان وهيران كريم وهيلين فرج وهدى خلف وطيبة نعيم خلف وسارة هاني وسناء سعدي ورسل الخفاجي ورانيا محمود وأحلام سعيد ولينا الركابي من السويد، وفاطمة عبد الرحيم ولارا الكنداني من إسبانيا، وآية كاظم وديانا داود من رومانيا، وسهام خميس من أستراليا، ومريم الدخيل من بلجيكا، وحسنو سعيد من ألمانيا، وفاي القيمي من إنكلترا، وياسمين عيسى من الدنمارك، ونور الجواهري من هولندا، ونور مصطفى من السعودية".

وأكد الساعدي أن "أغلب اللاعبات المغتربات يحملن الجوازات والمستمسكات العراقية"، مشيراً إلى أنه "في حال تواجد لاعبات المهجر مع المميزات من لاعبات الدوري المحلي سوف يكون لدينا منتخب يقارع كبار آسيا وربما يتأهل لبطولات كأس العالم المقبلة".