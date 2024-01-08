مقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح على قطعة أرض في دهوك

2024-01-08 15:02:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول الإعلام في دائرة شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان، يوم الاثنين، عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بسبب نزاع على قطعة أرض شمالي المحافظة.

وقال سليمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "خلافاً بسبب قطع أراض زراعية حصل بين عائلتين في قرية (جم طر) التابعة لناحية مانكيشك شمالي دهوك، وتطور إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شخص يبلغ من العمر 40 عاماً وإصابة اثنين آخرين".

وبين أنه "تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي في دهوك والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "التحقيقات جارية للكشف عن أسباب الحادث".