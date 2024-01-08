رئيس الوزراء يعلن من محافظة ذي قار عن مشروع مدينتين سكنية وطبية

2024-01-08 15:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن مشروع مدينة سكنية جديدة في محافظة ذي قار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن من محافظة ذي قار، عن مشروع مدينة سكنية جديدة على أرض تبلغ مساحتها 8000 دونم وبواقع 30 ألف وحدة ضمن مشاريع المدن السكنية التي تتبناها الحكومة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء أعلن أيضاً عن مشروع مدينة طبية في مدينة الناصرية تضمّ مراكز طبية تخصصية".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة.