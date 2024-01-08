الهيئة القضائية للانتخابات تجري تغييرات بقوائم الفائزين في ديالى

2024-01-08 15:31:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات، إجراء عدد من التغييرات بقوائم الفائزين في محافظة ديالى.

وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة بتاريخ السابع من الشهر الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "قبلت الهيئة طعن المدعو سالم عباس عبدالله لقرار مجلس المفوضين رقم 49 للمحضر الاستثنائي رقم 73".

وبينت، أنه "لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف للأصول واحكام القانون ذلك لان عدد المقاعد الكلي المخصص لمجلس محافظة ديالى هو 15 مقعد منها 11 للرجال و 4 للنساء وعند توزيعها حسب نظام توزيع المقاعد يتبقى مقعد واحد للنساء بعد القسمة على 4 أو 3 مما يتطلب تطبيق الفقرة (5) من نظام توزيع المقاعد النافذ".

أدناه نص الوثيقة:







