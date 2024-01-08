نيجيرفان بارزاني يؤكد على تعزيز العلاقات مع فرنسا

2024-01-08 15:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على أهمية تعزيز العلاقات الفرنسية مع العراق والإقليم في مختلف المجالات.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن عبّر بارزاني عن شكره للسفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالييه، على عمله وجهوده لتعزيز علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهمته في العراق وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.

وأكد الجانبان الرغبة المتبادلة في تعزيز علاقات وصداقة فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، كما سلطا الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد واستمرار محادثات حل المشاكل بينهما.

من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن امتنانه لمساعدة إقليم كوردستان في إنجاح مهمته في العراق وإقليم كوردستان، متمنياً استمرار هذا التعاون مع السفير الفرنسي الجديد ايضا في العراق.

وفي محور آخر خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان، جرت مناقشة الأوضاع الداخلية في الإقليم ونتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية ومناطق المادة 140 وآخر التطورات في الشرق الأوسط والمنطقة بشكل عام.