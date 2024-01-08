سان جيرمان يرد على أنباء اتفاق مبابي مع ريال مدريد

2024-01-08 15:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن رد مسؤولي باريس سان جيرمان على التقارير التي زعمت أن نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي توصل لاتفاق للانضمام لريال مدريد.

وزعمت تقارير فرنسية أمس الأحد، أن مبابي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن الانتقال مجانا إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحصلت إذاعة "مونت كارلو" على رد من باريس سان جيرمان على تلك الأنباء، حيث أكد ممثلو الفريق الفرنسي، أن مبابي لم يبلغهم بأي قرار اتخذه حتى الآن.

ونوهت "مونت كارلو" إلى وجود صمت من جانب المقربين من مبابي، ولم يعلقوا على الأنباء الأخيرة بشأن الاتفاق مع ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو المقبل، ويحق للمهاجم الدولي الفرنسي التفاوض والتوقيع مع أي فريق يريده من الآن على أن ينضم له عند نهاية عقده في الصيف المقبل لكن بشرط أن يبلغ مبابي فريقه الفرنسي مسبقا.

يذكر أن مبابي صاحب الـ25 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو في صفقة بلغت قيمتها نحو 180 مليون يورو، وهو الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 237 هدفا.



