2024-01-08 15:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال وكيل وزير المالية الأسبق في إقليم كردستان فاضل نبي، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، أن تعديل قانون الموازنة يجب أن يتضمن فقرتين.

وأوضح نبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن ترفع كلمة "الانفاق الفعلي" من الموازنة لأن أصل الموازنة هي تقديرية، ولهذا لا يجوز استعمال هذه المفردة قانونيا".

وأضاف، أن "الجزء الثاني الذي يجب تعديله يتعلق بانتاج النفط، وإذا وافقت الحكومة على تعديل الفقرة 11 وحذفت كلمة الانفاق الفعلي فستحل جميع المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأشار نبي إلى، أن "رواتب الموظفين يجب أن يتم استثنائها من الانفاق الفعلي، وسيتم حلّ مشكلة الرواتب، أما الجزء الثاني الذي يحتاج التعديل فهلي كلفة إنتاج النفط في الإقليم، والكلفة عالية وكردستان في وضع معين وعقد اتفاق وتواقيع مع الشركات النفطية، لذلك فأن كلف الإنتاج عالية".

وأكمل، ان" كلف الانتاج في اقليم كردستان لا تشبه كلف الانتاج في باقي مناطق العراق، وبالتالي فأن هذه الفقرة يجب ان يتم تعديلها".