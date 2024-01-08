الإطاحة بإرهابي في بابل والقبض على تاجري مخدرات بميسان

2024-01-08 15:56:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

المديرية العامة للاستخبارات والامن تطيح بعنصر ارهابي في بابل وتلقي القبض على (٢) من تجار المخدرات بميسان

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وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود تحركات لعنصر تابع لعصابات داعش الارهابية الملقب( ابو ضبع ) ينوي الدخول الى محافظة بابل، وبعد مقاطعة المعلومات ونصب كمين محكم تمكنت مفارز المديرية من القاء القبض عليه في احد مداخل محافظة بابل، الصادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤)ارهاب وهو احد ابرز اهداف المديرية انفا،

ومن جهة اخرى القت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان وبالتنسيق مع شؤون المخدرات القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في قضائي العمارة والميمونة بمحافظة ميسان، صادره بحقهما مذكرتا قضائية وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى الجهات المختصة.

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٨ كانون الثاني ٢٠٢٤



