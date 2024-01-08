الإطاحة بعنصر إرهابي والقبض على تاجري مخدرات في محافظتين

2024-01-08 16:02:06 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بعنصر إرهابي في بابل، فيما أشارت الى القبض على تاجري مخدرات بميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود تحركات لعنصر تابع لعصابات داعش الارهابية الملقب (ابو ضبع) ينوي الدخول الى محافظة بابل، وبعد مقاطعة المعلومات ونصب كمين محكم تمكنت مفارز المديرية من القاء القبض عليه في احد مداخل المحافظة".

واضافت ان "عملية القبض تمت بعد صدور مذكرة قبض وفق احكام المادة 4/1 إرهاب".

وأضافت ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، القت القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في قضاءي العمارة والميمونة بمحافظة ميسان، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة 28 مخدرات".

وأكدت انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى الجهات المختصة".