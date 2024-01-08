مسرور بارزاني للسفير الفرنسي: على بغداد ضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان

2024-01-08 16:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، إلى ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بالنظام الديمقراطي وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وقال رئيس حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استقبلنا اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، والذي زارنا وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأضاف رئيس الحكومة "عبّرنا عن شكرنا وتقديرنا للسفير على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله في إقليم كوردستان من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية".

من جهته، ثمّن السفير الفرنسي ما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تنسيق وتعاون فاعل مع سفارة وقنصلية بلاده، بحسب البيان.

وتابع البيان ان "الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى الإقليم يان بريم، تمحور حول أهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره، واتفق الجانبان على ضرورة التزام العراق بالنظام الديمقراطي والاتحادي، واحترام وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اكد، اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز العلاقات الفرنسية مع العراق والإقليم في مختلف المجالات، وذلك في لقاء وداعي مع السفير الفرنسي بمناسبة انتهاء مهمته في العراق وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.

كما أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والسفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالييه، يوم الإثنين، ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بحماية أمن العراق وسيادة القانون.