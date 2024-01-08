بوقت قياسي.. شرطة الكرخ تعتقل سائق "الدلفري" القاتل في حادثة العامرية

2024-01-08 16:06:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، بأن قيادة شرطة بغداد/ الكرخ تمكنت من اعتقال سائق "الدلفري" القاتل في حادثة العامرية ببغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قيادة شرطة بغداد/ الكرخ تمكنت بوقي قياسي من إلقاء القبض على القاتل ضمن تقاطع العامرية بعد مطاردته وتطويق المنطقة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بمقتل مواطن على يد سائق درجة نارية "دلفري" في تقاطع العمل الشعبي غربي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مواطناً اغتيل على يد سائق دراجة نارية (دلفري) غير مرقمة رمياً بالرصاص في تقاطع العمل الشعبي بمنطقة العامرية غربي بغداد".

وأضاف أن "القاتل ترجل من دراجته وأطلق 5 إطلاقات نارية على سيارة نوع مارسيدس سوداء اللون مما تسبب بمقتل صاحبها على الفور"، مشيراً الى أنه "لم يتم التعرف عن هوية صاحب السيارة المقتول حتى الان".

ولفت المصدر الى أن" القوات الأمنية تقوم حالياً بمطاردة القاتل لغرض اعتقاله".



