أربيل متفائلة برسائل بغداد بشأن الموازنة.. ومتخوفة من "انقلاب اللحظات الاخيرة"

2024-01-08 16:14:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، أن كل المؤشرات إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبديا تخوفه من "انقلاب اللحظات الأخيرة".

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد الإقليم بدأ للتو مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قد يقر تعديل الموازنة في جلسته المقبلة، إذا تم حسم الملاحظات الفنية التي في جعبة وفد الإقليم، وهناك إجماع على تعديل الموازنة وحسم حصة الإقليم داخل البرلمان".

وأشار إلى أن "وفد حكومة الإقليم تلقى رسائل إيجابية لحسم الملف، ولكن نحن تعلمنا بأن هنالك تراجعا في اللحظات الأخيرة، ونأمل هذه المرة أن يتم الالتزام بالاتفاق".

وكان مصدر سياسي مطلع، قد كشف يوم السبت الماضي، عن تلقي وفد إقليم كردستان رسائل إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبينا ان زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أربيل قبل ايام كانت تحمل رسالة من الإطار التنسيقي واستعدادا لإنهاء جميع المشاكل مع الإقليم، حيث ان قادة الإطار لا يريدون فتح جبهة جديدة من الخلاف مع إقليم كردستان.

وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.