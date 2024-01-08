2024-01-08 16:30:04 - المصدر: العربي الجديد

حذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، مجدداً، من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في حال عدم توقف "الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة"، و"نتيجة لعدم الاكتراث الأميركي".

وأكد كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "الدور والتدخل الأميركي المخرب في المنطقة ودعمه الكيان الصهيوني أساس الكثير من الأزمات في المنطقة"، معلقاً على الهجمات على القواعد الأميركية بالقول إن "ضرورة انسحاب القوات الأميركية من العراق قرار برلماني، والقوات العراقية ستقوم بواجبها في هذا الصدد".

وتابع المتحدث الإيراني: "إننا أبلغنا الجانب العراقي بأن حضور القوات الأميركية في إطار التحالف الدولي أو أي مسمى آخر لا يدعم الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة، ويزعزعهما".

واعتبر أن الولايات المتحدة تستخدم حضورها في دول المنطقة ضد هذه الدول نفسها، داعياً الغرب إلى التخلي عن دعمه السياسي والأمني والعسكري للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن كنعاني دعم طهران للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، فضلاً عن دعم بلاده "أي مبادرة للحوار" بين حركتي حماس وفتح لأجل تعزيز الوحدة الفلسطينية وتقرير المصير.

وفي سياق آخر، عزا كنعاني سبب التأخير في رحلات العمرة إلى السعودية إلى "قضايا تقنية"، مؤكداً أن ذلك "ليس له أي سبب سياسي".