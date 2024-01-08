السوداني يوجه بتحديد نسبة من عقود ذي قار لخريجي الآثار

2024-01-08 16:44:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، بتحديد نسبة من عقود المحافظة لخريجي الاثار، للعمل في مدينة أور الأثرية.





وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "أجرى رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، زيارة إلى مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار، اطلع فيها على معالم المدينة التاريخية المهمة".





وبحسب البيان، اطلع السوداني، خلال الزيارة، على "أوضاع المدينة، وأوعز بالاهتمام بها، وبقطاع السياحة بشكل عام؛ لما تمثله المدينة من إرث حضاري وإنساني، فضلاً عن أهميتها السياحية التي تمثل مورداً اقتصادياً مهماً للبلد".

ووجه السوداني بـ"تحديد نسبة من عقود المحافظة لخريجي الآثار ليتولوا العمل في المدينة التاريخية".



