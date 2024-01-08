الحماية الاجتماعية: إيقاف الإعانة عن 207 آلاف متجاوز وسنسترد مئة وثلاثة وسبعين مليارا

2024-01-08 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، اليوم الإثنين، عن عدد المستفيدين الحاليين، وفيما أعلنت إيقاف الإعانة عن 207 متجاوز، أكدت أن المبالغ التي ستسرد منهم تصل إلى 173مليار دينار.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات الحكومة وأعداد المستفيدين الحاليين وصلت الى سبعة ملايين و400 ألف مع الإضافات الجديدة وهو أعلى سقف تصل إليه الإعانة".وأضاف، أن "الحكومة تشدد على وجوب الاستمرار بخدمة هذه الطبقة وتوفير الخدمات لها ضمن رؤيتها لمكافحة الفقر"، لافتاً إلى أنه "تم إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري".وحول إجراءات مقاطعة البيانات بين خلف أنه "تم الكشف عن 207 آلاف متجاوز من غير المستحقين لرواتب الإعانة وإيقاف الإعانة عنهم وسيتم استرجاع 173 مليار دينار من هؤلاء المتجاوزين".