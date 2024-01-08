"ريمونتادا خضراء".. الشرطة يحتفظ بنقاط مباراة زاخو بقرار اتحادي

2024-01-08 16:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرطة الرياضي، اليوم الاثنين، كسبها الاعتراض على قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم باعتبار فريقها الكروي خاسراً أمام زاخو، مؤكدة أن نقاط المباراة الثلاث عادت لرصيد الفريق.

وقال المدير الإعلامي للنادي حسين الخرساني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "بعد دفوعات مهنية متميزة لإدارتنا عادت نقاطنا إلينا وبقت النتيجة على حالها وذلك بفوز فريق الشرطة على زاخو بهدفين نظيفين".

وأشار إلى أن "الاتحاد توفرت لديه القناعة بعد دفوعات النادي، وتم الإبقاء على النقاط الثلاث لنا دون منحها للخصم".

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي قد اعتبرت نادي الشرطة خاسراً أمام زاخو 0-3 بعد أن كان فائزاً عليه في مباراته التي جرت في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي على ملعب النجف.

وكانت العقوبة الاتحادية طالت الشرطة لخرقه لوائح الاتحاد الخاصة بدوري نجوم العراق بإشراك لاعبين محترفين أكثر من المقرر، وتغريمه 15 مليون دينار، وإيقاف مشرف الفريق لشهرين.

ويحتل الشرطة المركز الثاني بدوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 12 بوصيد 28 نقطة.