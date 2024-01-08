نيجيرفان بارزاني يهنئ السفير النمساوي على تطور مستوى تمثيله في العراق

2024-01-08 16:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، السفير أندريا ناسي، يوم الاثنين، بمناسبة ترقية مستوى تمثيل بلاده في العراق إلى مستوى سفارة ومواصلة عمله كسفير للنمسا في بغداد، مبدياً أبدى كل الدعم والمساعدة لإنجاح مهامه.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، السفير أندريا ناسي، في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، عبّر السفير النمساوي، عن شكره لرئيس إقليم كوردستان، بينما أكد الجانبان تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلى التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما جرى الحديث عن نية النمسا فتح ممثلية لها في إقليم كوردستان.

الأوضاع في العراق وعلاقات أربيل وبغداد، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وآخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع، وفقاً للبيان.