باخرة بغداد تصل إلى غزة محملة بـ10 ملايين لتر من الوقود

2024-01-08 17:04:01 - المصدر: واع

مصر - واع - رشا محمدوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، لحظة وصول 10ملايين لتر من الوقود الى قطاع غزة عبر باخرة بغداد.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراق (واع)، بإن "باخرة بغداد وصلت إلى الاراضي الفلسطينية في غزة محملة بـ10 ملايين لتر من الوقود عبر نقطة الالتقاء (قناة السويس المصرية).وأضاف أن "عملية التسليم تمت بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر ستار الجابري ووكيل وزارة التجارة".وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قد أعلن في وقت سابق، عن انطلاق سفينة عراقية محملة بعشرة ملايين لتر من مادة الكاز لقطاع غزة المحاصر عبر المياه الدولية باتجاه ميناء سيناء البحري.وقال رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ومن خلال قرار مجلس الوزراء انطلقت اليوم وعبر الناقل الوطني سفينة عراقية محملة بعشرة ملايين لتر من مادة الكاز عبر المياه الدولية باتجاه ميناء سيناء البحري"، لافتا، إلى أن "هذه الكمية من الوقود مخصصة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة".وأضاف، أنه "تم استكمال الإجراءات والتنسيق على مستوى عالٍ مع السلطات المصرية"، مبينا، أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باستمرار الدعم لشعبنا المحاصر في قطاع غزة".وأشار، إلى أن "هذا العمل جاء بتضافر الجهود من خلال لجنة الاستلام وتشغيل التبرعات لقطاع غزة المتمثلة بمستشار رئيس الوزراء زيدان العطواني وعضوية ممثلي وزارة الدفاع وكذلك الهلال الأحمر وجهاز المخابرات العراقي ووزارة التجارة وهيئة الحشد الشعبي".وأكد، أن "التوجيه مستمر بدعم قطاع غزة وهناك تنسيق عالٍ يجري من خلال الهلال الأحمر العراقي لتسليم المواد الإغاثية والطبية ومن خلال هذه السفينة المحملة بالوقود إلى الهلال الأحمر المصري ومن ثم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".