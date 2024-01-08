برسالة خطية… رئيس الوزراء يبارك إتمام أولى الأبنية المدرسية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني
2024-01-08 17:08:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، نص الرسالة الخطية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي بارك فيها إتمام أولى الأبنية المدرسية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني.
إدناه نص الرسالة:
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، نص الرسالة الخطية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي بارك فيها إتمام أولى الأبنية المدرسية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني.
إدناه نص الرسالة: