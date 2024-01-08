برسالة خطية… رئيس الوزراء يبارك إتمام أولى الأبنية المدرسية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني

2024-01-08 17:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، نص الرسالة الخطية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي بارك فيها إتمام أولى الأبنية المدرسية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني.إدناه نص الرسالة: