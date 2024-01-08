وزير التعليم يوجه بمعالجة الطلبات وتسريع الإنجاز وتحقيق أعلى مستوى من المرونة

2024-01-08 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، بمعالجة الطلبات وتسريع الإنجاز وتحقيق أعلى مستوى التي تسمح بها التوقيتات والسياقات القانونية المعتمدة.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العبودي التقى جمعا من المواطنين المراجعين ووجه بتلبية طلباتهم على وفق السياقات الأصولية وتعزيز فاعلية الإجراءات الإلكترونية في استقبال الطلبات والمناشدات واستكمال متطلباتها".وأضافت، أن "الوزير استمع إلى المواطنين ووجه بمعالجة الطلبات وتسريع الإنجاز وتحقيق أعلى مستوى من المرونة التي تسمح بها التوقيتات والسياقات القانونية المعتمدة".وأكد الوزير- بحسب البيان- على أن "الوزارة ودوائرها وأقسامها لاسيما المعنية بشؤون المواطنين تواصل بذل المزيد من الجهود لتمكينهم من تحقيق مبتغاهم"، لافتا، إلى أن "مؤسسات التعليم العالي تتعامل مع هذا الملف على وفق مقتضيات المسؤولية الوطنية والمهنية التي تصب في سياق خدمة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة وما يطمح إليه المواطنون في مجال الخدمات العلمية والتعليمية".