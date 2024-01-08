2024-01-08 17:10:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان، يوم الاثنين، عن موعد التقديم الإلكتروني للمواطنين على قروض الإسكان في بغداد، مبينة أن تلك القروض ستمنح دون أخذ فوائد عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "صندوق الإسكان يعمل بموجب ما يأتي من تسديد الأموال من المقترضين وتتوفر بعدها السيولة المالية، وعلى ضوء ذلك ينفتح التقديم على القروض الجديدة".

وأضاف الصفار، أن "صندوق الإسكان سيفتح باب التقديم الإلكتروني للمواطنين على قروض الإسكان في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم 4 شباط ولغاية 7 شباط من الشهر ذاته"، مبيناً أن "مبلغ القرض الواحد كأقصى أحد سيكون 60 مليون دينار".

ولفت إلى أن "التعليمات على التقديم ستنشر على الموقع الإلكتروني، وأن القروض ستمنح للمواطنين دون فوائد، للمساهمة في حل أزمة السكن".

وبيّن الصفار، أن "صندوق الإسكان قام في عام 2023 بتوزيع 33678 قرض على المواطنين في بغداد والمحافظات، وأن المبلغ الكلي الذي تم توزيعة على المواطنين قرابة 2 تريليون دينار".