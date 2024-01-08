تعرف إلى الهدافين التاريخيين في كأس آسيا

2024-01-08 17:30:03 - المصدر: العربي الجديد

قبل انطلاق كأس آسيا 2023 في قطر، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الحالي حتى 10 فبراير/شباط المقبل، نسلط الضوء على قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، التي يتصدرها الإيراني علي دائي بـ14 هدفاً، مقابل 10 للكوري الجنوبي لي دونغ كوك، و9 لكل من الياباني ناوهيرو تاكاهارا والقطري المعز علي والإماراتي علي مبخوت.

وبحسب تقرير موقع الاتحاد الآسيوي، شارك علي دائي في 3 نسخ من البطولة الآسيوية، فأحرز 8 أهداف في بطولة 1996، التي أقيمت في الإمارات، ثم سجّل 3 أهداف في بطولة 2000 في لبنان، ومثلها في بطولة 2004 في الصين.

أما الكوري الجنوبي لي دونغ كوك، ثاني هدافي كأس آسيا برصيد 10 أهداف، فنال لقب هداف بطولة آسيا عام 2000 برصيد 6 أهداف، وسجّل 4 أهداف في البطولة التالية عام 2004.

من جهته، يأتي الياباني تاكاهارا، أحد أبرز نجوم الكرة الآسيوية، بالمركز الثالث برصيد 9 أهداف، 5 منها في بطولة 2000، فيما تقاسم لقب هداف البطولة عام 2007 في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام مع العراقي يونس محمود، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وهناك لاعبان آخران سجلا 9 أهداف لا يزالان ينشطان في ملاعب كرة القدم حتى الآن. أولهما القطري المعز علي هداف كأس آسيا عام 2019، في الإمارات، التي حصد "العنابي" لقبها، ويحمل الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا.

وثانيهما الإماراتي علي مبخوت، وهو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس أمم آسيا بالثانية 14 وجاء في مرمى منتخب البحرين في نسخة عام 2015 في أستراليا، ونال الحذاء الذهبي في النسخة ذاتها بتسجيله 5 أهداف، وفي نسخة 2019 أحرز 4 أهداف أخرى.

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ويأتي بعدهم الكويتي جاسم الهويدي، الذي سجل 8 أهداف، 4 منها في نسخة عام 1996، ويشترك معه النجم العراقي يونس محمود، الذي قاد "أسود الرافدين" للتتويج بلقب بطولة كأس آسيا عام 2007 على حساب السعودية في المباراة النهائية، وسجل 8 أهداف في 4 بطولات آسيوية شارك فيها اللاعب الملقب بـ"السفاح".