يحملان الجنسية السويدية.. الكشف عن تفاصيل الاغتيال في تقاطع العامرية (صور)

2024-01-08 17:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، مساء اليوم الإثنين (8 كانون الثاني 2024)، عن تفاصيل جديدة تخص جريمة القتل بمنطقة العامرية في العاصمة بغداد، اليوم، وهوية الجاني والمجني عليه.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "منفذ عملية الاغتيال في تقاطع منطقة العامرية اليوم والضحية يحملان الجنسية السويدية".

ولفت الى ان "القاتل والمقتول هما من أصل عراقي"، مشيرا الى أن "نجدة شرطة الكرخ والشرطة الاتحادية في المنطقة نفذوا عملية القاء القبض على المجرم".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق اليوم الاثنين ، بأن قيادة شرطة بغداد/ الكرخ تمكنت من اعتقال سائق "الدلفري" القاتل في حادثة تقاطع العمل الشعبي في منطقة العامرية ببغداد.







