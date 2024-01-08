الإطار يجتمع في منزل الحكيم لحسم تشكيل المجالس وإخراج التحالف

2024-01-08 17:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعقد قوى الإطار التنسيقي الجامعة للقوى الشيعية كافة، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية وحسم ملف الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين من عدمه.

وقال مصدر في الإطار، لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعها بعد قليل في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية وحسم ملف الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين من عدمه، إضافة إلى مناقشة دعم تحركات الحكومة العراقية بإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق".

وكشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم امس الأحد، لوكالة شفق نيوز، إلى "عدم وجود أي حراك سياسي داخل المحافظات من أجل اختيار المحافظين، والأمر بات محصوراً بيد القيادات المركزية لقوى الإطار التنسيقي فقط، وما يشاع عن اختيار المحافظين في الوقت الحالي غير صحيح اطلاقاً، وقوى الإطار الآن في طور وضع المفاهيم العامة للعمل المقبل، ولم تصل إلى مرحلة المصاديق".

وأكد المصدر أن "القوى المركزية قسمت المحافظات إلى 3 مجموعات (ألف وباء وجيم) لغرض حسمها بشكل أسرع لمناصب المحافظين".