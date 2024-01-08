الهجرة تعلن الموافقة على البدء بمسح ميداني للنازحين داخل المخيمات

2024-01-08 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين، خطة الوزارة الخاصة بإغلاق مخيمات النازحين، فيما أعلنت الموافقة على البدء بمسح ميداني للنازحين داخل المخيمات.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو عقدت اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، بحضور رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية النائبة رونزى زياد سيدو، وعضوي اللجنة النائب دريد جميل ايشوع والنائبة ناسك مهدي، ومستشار رئيس الجمهورية سكفان مراد، بالإضافة إلى الكادر المتقدم والمدراء العامين، في مقر الوزارة".وأضاف البيان، أن" الاجتماع شهد مناقشة خطة الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإغلاق مخيمات النزوح بعد عودة جميع الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية، فضلا عن التنسيق مع لجنة المهجرين لمتابعة أوضاع العائدين إلى مناطقهم وآلية إعمار تلك المناطق".وأشار البيان الى، أن" الاجتماع شهد أيضا الموافقة على البدء بمسح ميداني (استبيان) للنازحين داخل المخيمات لوضع خطة رصينة للوقوف على المعرقلات والتحديات التي تحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية".