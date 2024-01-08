رغم وعود السوداني.. محتجو السليمانية يحددون شروطا لاستئناف الدوام

2024-01-08 18:24:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

حدد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، شروطا لعودة الكوادر التربوية إلى المدارس.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "إذا لم يتم دفع رواتب الموظفين بشكل شهري ومنتظم فضلا عن إعادة العمل بنظام الترفيعات من قبل حكومة الإقليم وتعيين الخريجين الأوائل والمحاضرين فلن نعود في الوقت الحالي".

وأضاف، أننا "لانثق بوعود حكومة الإقليم ومازلنا نطالب بربط رواتبنا مع الحكومة الاتحادية مباشرة، ونعتقد أنه الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الاقتصادية وضمان عودة الحياة إلى كردستان".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد استقبل ممثلين عن الكوادر التربوية في السليمانية، وتعهد باجراء التعديلات اللازمة على قانون الموازنة وحسم قضايا رواتب الموظفين في الاقليم وفصلها عن حصة الاقليم بالموازنة.