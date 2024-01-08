أربيل تدعو التحالف الدولي الى حماية أجواء الإقليم

2024-01-08 18:24:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، التحالف الدولي إلى حماية أجواء إقليم كردستان مع تكرار استهداف قاعدة حرير في المحافظة التي تتواجد فيها قوات أمريكية بطائرات مسيرة منذ إندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول.

وأفاد بيان لمكتب المحافظ تلقته "بغداد اليوم"، ان خوشناو، استقبل اليوم، مستشاري قيادة الجيش الألماني في إقليم كردستان، لويزا رويمر وماكس.

وفي بيانٍ لمحافظة أربيل، وجّه خوشناو الشكر لألمانيا على مساعدتها ودعمها قوات البيشمركة الكردستانية في قتال داعش، وجدد خلال اللقاء التأكيد على دعم محافظة أربيل لإنجاح مهام وعمل مستشاري قيادة الجيش الألماني".

وبحسب البيان، بحث محافظ أربيل والمستشاران العسكريان لقيادة الجيش الألماني، أهمية التعاون الثنائي للحفاظ على سلام واستقرار المنطقة.

وبشأن الهجمات التي تشنها الجماعات غير القانونية على قواعد قوات التحالف والبيشمركة، دعا محافظ أربيل التحالف الدولي لحماية أجواء إقليم كردستان.

من جانبهما، جدد مستشارا الجيش الألماني التأكيد على استمرار دعم بلادهما لإقليم كردستان.