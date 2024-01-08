2024-01-08 18:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت نائب محافظ ديالى ورئيس لجنة مكافحة الفساد في ديالى، بشار فتح الله، اليوم الإثنين (8 كانون الثاني 2024) عن فساد في مشروع "استراتيجي" في المحافظة متلكأ منذ 12 سنة.

وقال فتح الله لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع مجاري الصرف الصحي لقضاء بعقوبة في جانبه الغربي متلكئ منذ عام 2012 ولغاية هذه السنة".

وبين، ان "المشروع ضخم جداً واستراتيجي وأكبر من امكانية المحافظة ماديا وفنياً".