2024-01-08 19:00:20 - المصدر: واع

مصر – واع – رشا محمدأشاد الجانب الفلسطيني بحجم الدعم العراقي لقطاع غزة المحاصر مع وصول باخرة بغداد المحملة بـ 10 ملايين لتر من الوقود اليوم ضمن حلمة "فزعة عراقية للأقصى" التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أكد الهلال الأحمر المصري أن حجم ما وصل من العراق من المساعدات الإنسانية القادمة جواً وبحراً هو الأكبر قياساً ببقية الدول.وقال وكيل وزير التجارة ستار الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تأكيدا لموقف الحكومة والشعب العراقي الثابت والمبدئي تجاه قضية الفلسطينية ومنذ بدء العدوان وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة أطلق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني مبادرة عراقية لجمع التبرعات الإنسانية الدوائية والغذائية والإغاثية لأهالي القطاع ووصلت عبر عدة وجبات ومن خلال الجسر الجوي بين مطار بغداد ومطار العريش في مصر كميات كبيرة من المساعدات".وأضاف، أنه "كذلك وبحمد الله وصلت باخرة بغداد المحملة بـ 10 ملايين لتر من الوقود التي انطلقت منذ أسبوعين من ميناء خور الزبير الى ميناء السويس والآن نحن في قناة السويس بحضور الهلال الاحمر العراقي وايضا الهلال الأحمر المصري وايضا القائم بالأعمال العراقية في مصر وممثلين عن الحكومة المصرية".وتابع أن "هنالك مبادرة أخرى من وزارة الصحة وايضا المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية والهلال الأحمر من خلال استقبال المصابين والجرحى من هذا القطاع للعلاج وهناك تنسيق عال ما بين السفارتين السفارة المصرية في بغداد وايضا السفارة العراقية في القاهرة ومع جمعيتي الهلال الاحمر العراقية والمصرية لاستقبال هؤلاء الجرحى وإيصالهم الى المستشفيات ليتم معالجتهم".وأكد أنه " خلال التداول مع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر تبين لنا أن العراق هو الدولة الأولى بحجم المساعدات والتبرعات التي وصلت إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وبلغ حجمها 8 ملايين طن، والحكومة العراقية أكدت من خلال موقفها الإنساني هذا دعمها الحقيقي للشعب الفلسطيني وستستمر هذه المساعدات وكذلك يستمر العراق باستقبال جرحى العدوان الصهيوني".بدوره أكد مدير جمعية الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وصلت اليوم باخرة بغداد المحملة بـ 10 ملايين لتر من الوقود وسلمت للهلال الأحمر المصري ومنه ستصل لنظيره الفلسطيني، وهذا الموضوع تم بفضل الجهود الاستثنائية التي تبذل من عدة جهات حكومية يضاف إليها الحلال الأحمر ومن واجب العراقيين والعرب وجميع الإنسانية الوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته".وأضاف، أن "هنالك مبادرة نعمل عليها حالياً لإيصال الجرحى والمصابين لمستشفيات وزارة الصحة والعتبة الحسينية ومعالجتهم بشكل تام وستنفذ بموازاة استمرار الجهد الإنساني الإغاثي بإيصال المساعدات للقطاع المحاصر ونشكر الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري على تعاونه".في الأثناء، أكدت مي عارف مدير مكتب الهلال الأحمر الفلسطيني في القاهرة لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الشعب الفلسطيني ومنذ بدء العدوان الصهيوني بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية إذ أن الحياة توقفت والوضع الإنساني والصحي في غاية الصعوبة ويصل لمستوى الكارثة".وأضافت، أن "المساعدات العراقية لها أثر كبير في دعم الشعب الفلسطيني ونحن نعمل بشكل مستمر على وصولها لأهالي القطاع المحاصر".ووصلت، اليوم الإثنين، باخرة بغداد محملة بـ 10ملايين لتر من الوقود الى الأراضي الفلسطينية عبر نقطة الالتقاء مع قناة السويس المصرية.