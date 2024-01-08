قرارات جديدة للمجلس الوزاري للإقتصاد تخص الاستيراد

2024-01-08 19:16:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد

بغداد ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤





نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الاولى لسنة ٢٠٢٤ للمجلس الوزاري للإقتصاد





ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ الجلسة الاولى للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضورالسيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ووكيل وزارة النفط.

وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.





واستضاف المجلس وكيل وزارة الزراعة لمناقشة الورقة المقدمة الخاصة بدراسة اساليب دعم القطاع الزراعي بكافه مفاصله لما لهذا القطاع من اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد العراقي.

كما استضاف المجلس مدير مصفى كربلاء وعدد من المسؤولين في هذا المشروع من اجل مناقشة ودعم هذا المشروع المهم للوصول الى التشغيل الكامل والآمن له.

كما قرر المجلس اعفاء اصحاب مزارع الاسماك من بدلات الايجار للسنوات مابعد ٢٠١٩ وبنسبة ٥٠٪؜ الذين تضررت مشاريعهم بسبب شحة المياه وتوقف العمل مع استثناء الذين تم تعويضهم من الاعفاء.

كما قرر المجلس توجيه هيئة المنافذ الحدودية والكمارك لتحديد مدة زمنية لاعادة الارساليات غير المطابقة للمواصفات والفاشلة في الفحص واعادة تصديرها وخلال ثلاثون يوما واعلام المجلس بذلك .

كما قرر المجلس منع استيراد المخاصيل الشتوية وفتح استيراد محصولي الرقي والخيار





المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد