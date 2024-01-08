إنجازات العرب المشاركين في كأس آسيا 2023 خلال النسخ السابقة

2024-01-08 19:30:04 - المصدر: العربي الجديد

باتت بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم على الأبواب، ولا تفصلنا عنها سوى أيام قليلة، وتأمل المنتخبات العربية الـ10 المشاركة من أصل 24 أن تحصد اللقب في نهاية المطاف في النسخة التي تستضيفها ملاعب قطر العالمية، بعد نجاحها في احتضان مونديال 2022 الذي حققت لقبه الأرجنتين على حساب فرنسا قبل عام.

بالعودة إلى كأس آسيا لكرة القدم، كانت للعرب نجاحات عدة في النسخ السابقة، ولعلّ الغائب الأبرز عن النسخة الحالية منتخب الكويت، بطل نسخة 1980 والذي كان وصيفاً أيضاً في نسخة 1976، وهنا نستعرض أبرز ما حققه المشاركون العرب في نسخة 2023، خلال البطولات السابقة.

تأتي السعودية في المركز الأول بـ3 ألقاب حققتها في 1984 و1988 و1996، الأول والثاني في عهد الأسطورة ماجد عبد الله، والثالث في زمن سامي الجابر ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان، والأخير حقق اللقب مرتين، مع العلم أن الأخضر جاء وصيفاً في 3 مناسبات (1992 و2000 و2007).

ننتقل إلى العراق الذي يأتي في مركز الوصافة مناصفة مع قطر، والبداية مع أسود الرافدين، الذين حققوا لقبهم الوحيد في العام 2007 على حساب السعودية في النهائي بفضل تألق جيل يونس محمود والحارس نور صبري ونشأت أكرم ومهدي كريم وكرار جاسم وقصي منير وباسم عباس وعلي رخيمة وحيدر عبدالحميد وجاسم غلام وهوار ملا محمد.

أما "العنابي" فكان بطل نسخة 2019 الماضية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة حين هزم اليابان في النهائي، وذلك بفضل تألق كوكبة من النجوم على غرار المعز علي هداف البطولة آنذاك والقائد حسن اليهدوس وخوخي بوعلام وأكرم عفيف وعبد الكريم حسن وآخرين.

أما بقية إنجازات المنتخبات العربية فكانت أقل مما سبق، إذ كان منتخب الإمارات قريباً في 1996، حين احتل المركز الثاني بخسارته النهائي أمام السعودية، يليه منتخب البحرين الذي كان أفضل إنجاز له المركز الرابع في 2004، بينما كان الأردن قد بلغ ربع النهائي مرتين في 2004 و2011، وخلفه منتخب عُمان الذي وصل إلى دور الـ16.

في المقابل، فإن منتخبات فلسطين ولبنان وسورية لم تتمكن تاريخياً من تجاوز دور المجموعات، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يمكن أن تفعلها في نسخة 2023؟