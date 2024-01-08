ملف هام يتصدر مهام البرلمان بفصله التشريعي الجديد

2024-01-08 19:33:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يعتزم مجلس النواب، مناقشة ملف اخراج القوات الامريكية من الأراضي العراقية كافة خلال عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، ان "مجلس النواب سيناقش في أولى جلساته التي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة ملف اخراج القوات الامريكية من كافة الأراضي العراقية، وسيتم تحديد موعد هذه الجلسة خلال اجتماع يوم غد لرؤساء الكتل البرلمانية".

وبين تقي ان "مجلس النواب سيعمل على دعم الحكومة بكل ما يملك من اجل الإسراع بإخراج كامل القوات الامريكية من العراق، التي أصبحت تهدد بشكل خطير امن العراق واستقراره، خصوصاً بعد ارتكابها جرائم ضد العراق والقوات الحكومية الرسمية".

ومن المؤمل ان يبدأ يوم غد الثلاثاء، الفصل التشريعي الجديد للبرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية، وسط ترقب للاعمال الجديدة للبرلمان فيما يتعلق باخراج القوات الامريكية وتشريع القوانين المنتظرة وكذلك حسم منصب رئيس البرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي.



