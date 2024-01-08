مسعود بارزاني يبحث العلاقات التاريخية بين كوردستان والنمسا مع سفيرها في العراق

2024-01-08 19:38:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع السفير النمساوي الجديد لدى العراق اندريا ناسي، يوم الاثنين، العلاقات التاريخية بين الشعبين الكوردي والنمساوي وتطوير العلاقات الثنائية بين اربيل وفينا.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل اليوم الاثنين سفير النمسا الجديد لدى العراق اندريا ناسي في منتجع صلاح الدين باربيل"، لافتا الى ان "ناسي عبر عن سروره بلقاء بارزاني وتحدث عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الكوردي والنمساوي وتطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين على الصعيد الدبلوماسي والثقافي والاقتصادي".

واشار البيان الى انه "في جانب آخر من اللقاء عبر بارزاني عن تهانيه للسفير النمساوي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له النجاح في مساعيه لتطوير العلاقات بين الجانبين على مستوى حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية مع الحكومة النمساوية".

ونوه البيان الى ان "الأحداث الاخيرة في العراق والتوترات في المنطقة بشكل عام كانت محاور أخرى في اللقاء".