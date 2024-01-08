2024-01-08 19:42:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير قسم





بعد ورود تسجيلات صوتية منسوبة الى مدير قسم تربية بلد، وزير التربية الدكتور ابراهيم نامس الجبوري يصدر أمراً يقضي بسحب يده حتى إكمال الإجراءات القانونية موجها بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتأكد من صحة التسجيلات الواردة حول حصول حالات ابتزاز لبعض الادارات المدرسية.





وحذر السيد الوزير كل من يحاول ابتزاز الملاكات التربوية او يساوم على حقوقهم بإنزال أشد العقوبات الوظيفية ليكون عبرة للآخرين، مؤكداً تفعيل الجهات الرقابية واللجان الوزارية والفرعية لفقرات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بأشكاله كافة تحقيقا للعدالة داخل المؤسسة التربوية.