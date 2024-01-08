محافظ الديوانية: أضرار مادية فقط ولا توجد خسائر بشرية بحادث حريق مستشفى الولادة

2024-01-08 19:46:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويسيطرت فرق الدفاع المدني في الديوانية، مساء اليوم الاثنين، على حادث الحريق الذي اندلع خلف مستشفى الولادة والأطفال وأدى إلى احتراق إحدى القاعات، فيما أكد المحافظ ميثم الشهد أن الحادث اقتصر على الأضرار المادية فقط ولا توجد أية خسائر بشرية.وقال مدير عام دائرة صحة محافظة الديوانية عامر محسن الخزعلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحريق نجم عن حرق نفايات خلف مستشفى الولادة والأطفال، ما اضطرنا لإخلاء المرضى الراقدين من أطفال ونساء إلى مستشفى الإمام الحسين (عليه السلام) بسبب دخول الدخان إلى الردهات كإجراء احترازي".وأضاف، أنه "تم فتح صالات العمليات في مستشفى الديوانية التعليمي لاستقبال الحالات الطارئة والولادة وإجراء العمليات المستعجلة كموقع بديل لمستشفى النسائية والأطفال على إثر الحريق".وتابع، إنه "يوجد كادر نسائي متخصص لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية والصحية كافة".