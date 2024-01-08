وزير التربية يسحب يد مدير تربية بلد ويشكل لجنة تحقيقية بحقه

2024-01-08 19:46:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهة وزير التربية اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير تربية بلد، بعد ورود تسجيلات صوتية تكشف عن حالات ابتزاز لبعض الادارات المدرسية.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه " بعد ورود تسجيلات صوتية منسوبة الى مدير قسم تربية بلد، أصدر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري أمراً يقضي بسحب يده حتى إكمال الإجراءات القانونية"، موجها بـ"تشكيل لجنة تحقيقية عليا للتأكد من صحة التسجيلات الواردة حول حصول حالات ابتزاز لبعض الادارات المدرسية".





وحذر الوزير "كل من يحاول ابتزاز الملاكات التربوية او يساوم على حقوقهم بإنزال أشد العقوبات الوظيفية ليكون عبرة للآخرين"، مؤكداً "تفعيل الجهات الرقابية واللجان الوزارية والفرعية لفقرات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بأشكاله كافة تحقيقا للعدالة داخل المؤسسة التربوية".