"الطاولة المستديرة" تكسر الحلقات السرية لداعش.. كواليس الضربة الجوية التي اطاحت "بمعيوف"- عاجل

2024-01-08 20:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب سالم العنبكي، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، بأن الطاولة المستديرة وراء كسر الحلقات السرية لداعش في العراق.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "داعش لا يسيطر على أي شبر من ارض العراق وفعاليته تتركز في خلاياه النائمة المبعثرة في المناطق النائية والمعقدة من ناحية التضاريس سواء في ديالى او بقية المحافظات وهو لايقوى على المواجهة المباشرة مع اي قوة".

وأضاف، ان "الحرب مع داعش استخبارية في 90% من محاورها بالوقت الحالي"، لافتا الى ان "اعتماد مبدأ الطاولة المستديرة في توحيد الجهد الاستخباري للتشكيلات الامنية بكل عناوينها وخلق تقاطع للمعلومات افضى الى نتائج مهمة في الاشهر الـ 10 الأخيرة من ناحية كسر الحلقات السرية لداعش وكشف أوكار خلاياه النائمة بل الوصول الى قياداته المهمة".

واشار الى ان "عملية المخيسة في ديالى اول امس والتي نجحت القوة الجوية بابادة اهم واخطر خلية داعشية في حوض الوقف جاءت من خلال الطاولة المستديرة للمعلومات بعد جهد تقصٍ ورصد دام اسابيع قبل تحديد موقع الخلية بدقة جدا واعطاء الضوء بقصفها من قبل طائرات اف 16".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قبل يومين مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش من بينهم قيادي يدعى مجيد معيوف في ضربة جوية في محافظة ديالى.