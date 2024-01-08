الشرطة يستعيد نقاط الفوز على زاخو والأخير يتجه للـ" كاس"

2024-01-08 20:16:17 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي الشرطة، اليوم الاثنين، أن لجنة الانضباط في رابطة دوري نجوم العراق، تراجعت عن قرارها السابق، باعتبار الفريق خاسرا 0-3 أمام زاخو في الجولة الثامنة، فيما يسعى الأخير إلى تدويل القضية عبر رفعها إلى محكمة كاس الدولية.وذكر بيان مقتضب لنادي الشرطة، اليوم الاثنين، "بعد دفوعات مهنية مميزة لإدارتنا، نقاطنا تعود إلينا وتأكيد انتصارنا بثنائية".من جهته، أكد مشرف فريق زاخو طه عبد الحكيم توجه إدارته لتقديم الشكوى لدى محكمة كاس الدولية بعد أن كسبت إدارة نادي الشرطة قرار الاستئناف.وارتفع رصيد الشرطة بعد قرار الاستئناف الأخير إلى 28 نقطة في وصافة ترتيب الدوري العراقي، بفارق نقطتين عن المتصدر القوة الجوية، وجرى شطب النقاط الثلاث من رصيد زاخو، ليعود رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11. وكان زاخو قد تلقى خطابا رسميا من لجنة الانضباط، يؤكد فيه قبول اعتراضه، إلا أن الشرطة قام بالاستئناف على القرار.يذكر أن زاخو تقدم باعتراض ضد الشرطة، على خلفية إشراك لاعبين محترفين تصنيف منتخبات بلادهم تحت الـــ 90.