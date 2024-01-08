وزير الصحة يصل إلى الديوانية

2024-01-08 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، إلى محافظة الديوانية للوقوف على أسباب وتداعيات حريق مستشفى النسائية والأطفال.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحسناوي وصل إلى محافظة الديوانية؛ للوقوف على أسباب وتداعيات حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال".وسيطرت فرق الدفاع المدني في الديوانية، مساء اليوم الاثنين، على حادث الحريق الذي اندلع خلف مستشفى الولادة والأطفال وأدى إلى احتراق إحدى القاعات، فيما أكد المحافظ ميثم الشهد أن الحادث اقتصر على الأضرار المادية فقط ولا توجد أي خسائر بشرية.وقال المحافظ في تصريحٍ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحريق نجم عن نفايات خلف المستشفى وتم نقل قناني الأوكسجين لمنع حصول أي تماس مع النيران ولم نسجل أي خسائر بالأرواح واقتصرت على المادية فقط وسيعاود المستشفى العمل غداً بصورة طبيعية".بدوره، أوضح مدير عام دائرة صحة محافظة الديوانية عامر محسن الخزعلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحريق نجم عن حرق نفايات خلف مستشفى الولادة والأطفال، ما اضطرنا لإخلاء المرضى الراقدين من أطفال ونساء إلى مستشفى الإمام الحسين (عليه السلام)؛ بسبب دخول الدخان إلى الردهات كإجراء احترازي".وأضاف، أنه "تم فتح صالات العمليات في مستشفى الديوانية التعليمي لاستقبال الحالات الطارئة والولادة وإجراء العمليات المستعجلة كموقع بديل لمستشفى النسائية والأطفال على إثر الحريق".وتابع، إنه "يوجد كادر نسائي متخصص لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية والصحية كافة".