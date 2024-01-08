الصمون "10 بألف".. أربيل تحدد التسعيرة وتتوعد المخالفين

2024-01-08 20:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تقديم جملة من الإجراءات لدعم أصحاب المخابز والأفران من خلال خفض أسعار الوقود والدقيق (الطحين)، ليتمكنوا من تنفيذ قرار تخفيض أسعار الخبز والصمون، فيما توعدت المخالفين بإجراءات قانونية.

جاء ذلك، بناء على أمر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومن أجل المصلحة العامة وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتوحيد سعر الخبز في كافة محافظات الإقليم وإلتزام جميع المطاعم والمخابز، وبعد اجتماع عقده في قائممقامية مركز أربيل بإشراف المحافظ أوميد خوشناو، وحضور مدير عام التجارة ومدير الرقابة المالية، وممثلي نقابة العمال ومجلس المخابز والأفران في أربيل الذي يمثل قرابة 1800 مخبز وفرن، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتقرر خلال الاجتماع دعم ومساعدة المخابز والأفران، حيث سيتم من الآن فصاعداً خصم سعر كل لتر غاز بنسبة 50% من خلال لجنة مكونة من مكتب المحافظ والرقابة التجارية وممثلي أصحاب المخابز، على أن يتم تزويدهم بالغاز بسعر 300 دينار للتر، بعد أن كانوا يشترونه سابقا بـ(600 دينار)، إضافة إلى تزويدهم بالدقيق بسعر (30 ألف دينار) للكيس الواحد، وكذلك تزويدهم بكيس إضافي واحد مجاناً على الطن الواحد من الدقيق، فضلا عن دعمهم بتخفيض أسعار أجور الكهرباء، بحسب البيان.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، وسيكون سعر كل (10) أرغفة من الخبز أو الصمون في أربيل (1000 دينار) فقط، وهو ما أكد عليه المجتمعون، إذ تعتبر حماية المصلحة العامة، وخاصة الفقراء والمحتاجين، فوق كل شيء.

وأوضح البيان، أن "ما حدث اليوم، عندما تجمع البعض زاعمين إنهم يمثلون أصحاب المخابز والأفران احتجاجاً على القرار، ما هو إلا تشويه للوضع، والدليل على ذلك أن بعض الذين شاركوا في الاعتصام لا صلة لهم بالأفران والمخابز ولم يكونوا على علم بالقرارات والدعم والمساعدة التي قدمت لأصحاب الافران والمخابز".

وكانت قائممقامية أربيل، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، البدء بتنفيذ قرار حكومة إقليم كوردستان المتضمن زيادة عدد أرغفة الخبز المجهز للمواطنين من 8 إلى 10 أرغفة، فيما أكدت مراقبة الأفران والمخابز الأسبوع المقبل لتنفيذ القرار.